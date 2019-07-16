В азербайджанском сегменте Фейсбука гуляет видео с человеком, изловившем на Бакинском бульваре гюрзу. Так он, во всяком случае, называет это пресмыкающееся. Этот же, судя по его манипуляциям со змеей, почти заклинатель, предупреждает, что гюрзы – самый ядовитый вид семейства гадюк - не раз обнаруживались на Приморском бульваре, популярнейшем месте гуляния и отдыха бакинцев и гостей города. А потому летом здесь надо быть предельно осторожными и не позволять детям забегать в кусты - гюрза очень опасна!

Но вот комментируя haqqin.az нашумевшее видео, доктор философии по медицине, токсиколог Исмаил Эфендиев, заверил, что змея на кадрах вовсе не гюрза, а абсолютно неядовитый водяной уж. Оказывается, в нашем городе, особенно в парках и подвалах жилых домов, ужи встречаются довольно часто. Порой через вентиляционные ходы они даже заползают в квартиры.

«Недавно к нам обратилась женщина, проживающая в Наримановском районе. В ванную комнату ее квартиры заполз каспийский полоз - крупная змея семейства ужеобразных. Подобные особи могут укусить человека, но смертельной опасности они не представляют», - рассказал Эфендиев.

Однако, по словам эксперта, ядовитые змеи, в частности гюрзы, в городе есть. Они водятся на окраинах жилмассивов Гюнешли, Патамдар, Баилов и других районов. В среднем же за год происходит около 100 инцидентов с укусами ядовитыми змеями по стране в целом. Этим летом в токсикологическое отделение клинической больницы с тяжелой интоксикацией от укуса змей было 40 обращений. Еще 20 укусов не представляли угрозы здоровью ужаленных.

На тот случай, если человека все же укусила змея, Эфендиев рекомендует прежде всего не паниковать. «Ни в коем случае нельзя накладывать повязку, чтобы остановить кровоток, зажимать место укуса. Это только осложняет состояние человека, которого укусила ядовитая змея. После укуса есть несколько часов для принятия простых мер по предотвращению токсического воздействия змеиного яда на организм. Надо промыть водой место укуса и обработать спиртом или йодом. При этом обязательно надо обратиться в медицинское учреждение или вызвать скорую помощь, все бригады которой обеспечены противозмеиной сывороткой. Ни в коем случае нельзя самим делать инъекцию сыворотки. Это грозит анафилактическим шоком и другими проблемами из-за возможного превышения дозы», - предупреждает специалист.

Между тем, по данным ВОЗ, ежегодно в мире 5,8 млн человек подвергаются укусам змей, половина из которых - ядовитые. От змеиного яда ежедневно умирают 220-380 человек - от 80 тысяч до 138 тысяч в год. Даже те, кто выжил после змеиного укуса, зачастую становятся инвалидами - им приходится ампутировать конечности.