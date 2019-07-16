Взрыв газа в Ашхабаде: погиб ребенок

Накануне в столице Туркмении Ашхабаде в жилом доме произошел взрыв бытового газа, в результате которого погиб ребенок в одной из квартир на третьем этаже. Есть пострадавшие, пишет туркменская служба Радио Свобода.

В частности, в ожоговый центр в тяжелом состоянии поступила семья из троих человек. У родителей ожоги всего тела, оба находятся в критическом состоянии. Их дочь отделалась ушибами, переломом ключицы и ожогами нижних конечностей, состояние девочки стабильное.