Лавров назвал условие снятия запрета на полеты в Грузию

Россия отменит запрет на авиасообщение с Грузией, когда в этой стране будут созданы все необходимые условия для безопасности россиян. Об этом в эксклюзивном интервью АиФ.ru сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Надеемся, что грузинские власти сумеют стабилизировать общественно-политическую ситуацию в стране и устранить существующие угрозы для безопасности россиян. В случае, если это произойдет, будут созданы необходимые условия для рассмотрения возможности отмены принятых Россией мер предосторожности, включая запрет на авиаперевозки в Грузию», - сказал глава российского внешнеполитического ведомства.