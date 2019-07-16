Лавров назвал условие снятия запрета на полеты в Грузию
Россия отменит запрет на авиасообщение с Грузией, когда в этой стране будут созданы все необходимые условия для безопасности россиян. Об этом в эксклюзивном интервью АиФ.ru сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Надеемся, что грузинские власти сумеют стабилизировать общественно-политическую ситуацию в стране и устранить существующие угрозы для безопасности россиян. В случае, если это произойдет, будут созданы необходимые условия для рассмотрения возможности отмены принятых Россией мер предосторожности, включая запрет на авиаперевозки в Грузию», - сказал глава российского внешнеполитического ведомства.
Лавров подчеркнул, что Москва не намерена вмешиваться во взаимоотношения грузинских властей и оппозиции, поскольку это является внутренним делом Грузии. Тем не менее, Россия обеспокоена в связи с попытками некоторых радикально настроенных политиков разжигать русофобские настроения: «Такие деятели вряд ли задумываются об ущербе, который они наносят своими действиями собственной стране, благосостоянию своего народа, которое в немалой степени зависит от качества экономических и гуманитарных связей с Россией».
Москва рассчитывает, что руководство Грузии как можно быстрее поймет, насколько опасно и дальше раскручивать антироссийскую истерию. Кроме того, власти страны должны осудить «позорную выходку» телеканала, ведущий которого оскорбил президента РФ, что привело к возмущению грузинского народа.
По словам Лаврова, Россия желает дружить и сотрудничать с Грузией на благо граждан обеих стран.