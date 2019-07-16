Сенсация: США и Иран начали тайные переговоры о мире иранские источники

Икрам Нур, специально для haqqin.az

Танкер Riah, несколько дней назад таинственно исчезнувший при прохождении иранских территориальных вод в Ормузском проливе, обнаружен. Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави сообщил, что судно подало сигнал о помощи, и было отбуксировано к иранскому побережью для оказания технической помощи.

Аббас Мусави всех обескуражил

Инцидент, что называется, разрешен, хотя вопросы и остаются. Подозреваю, что версия иранской стороны о технической неисправности подвергнется сомнению и всяческой критике. Но это не особо и важно, поскольку есть все основания полагать, что после этой истории напряженность вокруг Ормузского пролива пойдет на спад.

Истеричное, другого слова не подберешь, поведение Тегерана, который он демонстрировал в последнее время, начинает меняться. Несколько месяцев поведение руководства Ирана вызывало серьезные подозрения в том, что оно адекватно воспринимает окружающий мир.

Шантаж Евросоюза - «срочно компенсируйте нам потери от санкций, а то мы за себя не отвечаем». Пляски вокруг запасов низкообогащенного урана - «раз вы так к Соглашением, то и мы на него плюнем». Драматическое, на грани фола, представление, устроенное в Ормузском проливе - «нам терять нечего, всех в ад отправим, а сами в рай пойдем»

Вот это все делалось только с одной целью - выйти на диалог с Вашингтоном в образе «нам переговоры особо и не нужны, но уж очень мир просил нас выслушать США». Прекрасно осознавая при этом, что загнаны в угол и кроме как начать обсуждение нового варианта Соглашения - иных вариантов нет, и никто из серьезных международных игроков на помощь приходить не собирается.

Вашингтон и Тегеран начали переговоры при посредничестве Катара

Итак - и это самая важная новость, пусть ее некоторое время и не будет в сообщениях информационных агентств - Иран готов сесть за стол переговоров с США, более того - предварительная повестка диалога уже существует, пусть и в черновом варианте, сейчас в неофициальном порядке идет ее согласование.

Многое в этой ситуации сторонами тщательно скрывается, а что-то и специально окружается облаком дезинформации. Пока еще все достаточно зыбко, что-то меняется, но о некоторых моментах уже вполне можно рассказывать. И не спрашивайте, откуда у haqqin.az эта информация - есть, знаете ли, у редакции определенные возможности.

Главное, чего требовал Тегеран перед началом неофициальных переговоров - снятие с него санкций. Как минимум - освобождение из-под них нефтяного экспорта. Остановились на том, что Вашингтон, не объявляя об этом официально, «прикроет глаза» на поставки нефти в Китай и отдельным покупателям в Юго-Восточную Азию. Не более того, причем эмиссарам Тегерана напомнили историю с задержанием в Гибралтаре танкера Grace 1 как пример возможностей США отслеживать соблюдение данной, и насквозь неофициальной, договоренности.

В свою очередь, одним из основных условий США было включение в повестку переговоров ракетной программы Ирана. И здесь произошла небольшая заминка - согласие-то Тегеран на это дал, но американцы поторопились сделать по этому поводу публичное заявление, оказавшееся такой приятной неожиданностью, что биржи отреагировали на него снижением цен на нефть.

Цена вопроса - цена нефти

Но это же заявление поставило в неудобное положение руководство Ирана. Для внутренней аудитории, населения страны, оно по-прежнему старается сохранить образ непреклонных борцов с «диктатом США», «никаких уступок, переговоры только на наших условиях» и прочая пропагандистская мишура - а тут такая утечка. Естественно, глава иранской дипломатии тут же громко опроверг факт того, что данный компромисс вообще имел место быть. Но относиться всерьез к его словам не стоит, пройдет немного времени и тот же Джавад Зариф объявит, что обсуждение ракетной программы и поиск компромисса по ней являются стратегической необходимостью и свидетельствуют о доброй воле и мудрости иранского руководства.

Естественно, при обсуждении предварительных условий не обошлось без разговора о Сирии. Конкретных договоренностей пока нет, все в процессе. Единственные, о чем удалось договориться - так это о сокращении присутствия в этой стране вооруженных формирований движения «Хизбалла», которые сейчас начали покидать занятые объекты в Сирии и потихоньку перемещаться в сторону границы с Ливаном.

Пока это все, что достоверно известно о результатах предварительных и неофициальных контактов эмиссаров из Вашингтона и Тегерана, состоявшихся при посредничестве Катара. Но информация будет неполной, если не упомянуть о том, как изящно американцам в их усилиях по принуждению иранцев к диалогу подыграл Евросоюз.

Долгое время администрация Рухани надеялась вбить клин между США и Европой, стараясь убедить своих внутриполитических оппонентов в реальности такого развития событий. Брюссель, Париж, Лондон и Берлин весьма умело поддерживали подобную иллюзию у иранских дипломатов обещаниями в отношении специального расчетного механизма - вот-вот, дескать, запустим его, даже первые транзакции уже обрабатываются.

Как только Тегеран обозначил свою готовность к диалогу с США, в Евросоюзе тут же заявили, что возможности реализовать идею специального механизма у них нет. От слова совсем. И потому Ирану нужно любыми путями договариваться с США. Достигнут договоренностей - тогда Брюссель к Тегерану со всей душой, а пока - извините, ничем помочь не можем.

На этом эпизоде рассказ о начавшемся неофициальном диалоге между Вашингтоном и Тегераном пока следует остановить. Но - только пока, поскольку сама эта история лишь начинается.

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