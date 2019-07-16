Икрам Нур, специально для haqqin.az 11:22

Танкер Riah, несколько дней назад таинственно исчезнувший при прохождении иранских территориальных вод в Ормузском проливе, обнаружен. Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави сообщил, что судно подало сигнал о помощи, и было отбуксировано к иранскому побережью для оказания технической помощи.

Инцидент, что называется, разрешен, хотя вопросы и остаются. Подозреваю, что версия иранской стороны о технической неисправности подвергнется сомнению и всяческой критике. Но это не особо и важно, поскольку есть все основания полагать, что после этой истории напряженность вокруг Ормузского пролива пойдет на спад. Истеричное, другого слова не подберешь, поведение Тегерана, который он демонстрировал в последнее время, начинает меняться. Несколько месяцев поведение руководства Ирана вызывало серьезные подозрения в том, что оно адекватно воспринимает окружающий мир. Шантаж Евросоюза - «срочно компенсируйте нам потери от санкций, а то мы за себя не отвечаем». Пляски вокруг запасов низкообогащенного урана - «раз вы так к Соглашением, то и мы на него плюнем». Драматическое, на грани фола, представление, устроенное в Ормузском проливе - «нам терять нечего, всех в ад отправим, а сами в рай пойдем»… Вот это все делалось только с одной целью - выйти на диалог с Вашингтоном в образе «нам переговоры особо и не нужны, но уж очень мир просил нас выслушать США». Прекрасно осознавая при этом, что загнаны в угол и кроме как начать обсуждение нового варианта Соглашения - иных вариантов нет, и никто из серьезных международных игроков на помощь приходить не собирается.

Итак - и это самая важная новость, пусть ее некоторое время и не будет в сообщениях информационных агентств - Иран готов сесть за стол переговоров с США, более того - предварительная повестка диалога уже существует, пусть и в черновом варианте, сейчас в неофициальном порядке идет ее согласование. Многое в этой ситуации сторонами тщательно скрывается, а что-то и специально окружается облаком дезинформации. Пока еще все достаточно зыбко, что-то меняется, но о некоторых моментах уже вполне можно рассказывать. И не спрашивайте, откуда у haqqin.az эта информация - есть, знаете ли, у редакции определенные возможности. Главное, чего требовал Тегеран перед началом неофициальных переговоров - снятие с него санкций. Как минимум - освобождение из-под них нефтяного экспорта. Остановились на том, что Вашингтон, не объявляя об этом официально, «прикроет глаза» на поставки нефти в Китай и отдельным покупателям в Юго-Восточную Азию. Не более того, причем эмиссарам Тегерана напомнили историю с задержанием в Гибралтаре танкера Grace 1 как пример возможностей США отслеживать соблюдение данной, и насквозь неофициальной, договоренности. В свою очередь, одним из основных условий США было включение в повестку переговоров ракетной программы Ирана. И здесь произошла небольшая заминка - согласие-то Тегеран на это дал, но американцы поторопились сделать по этому поводу публичное заявление, оказавшееся такой приятной неожиданностью, что биржи отреагировали на него снижением цен на нефть.