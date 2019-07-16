В США предложили разозлить Путина и отдать Украине турецкие F-35

«У нас сложилась ситуация, при которой Турция очень хорошо ведет себя по отношению к нам, а мы теперь говорим Турции: поскольку вы были в действительности вынуждены купить другую ракетную систему, мы не продадим вам истребители F-35. Это очень сложная ситуация», - заявил американский лидер.

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что Турции не продадут истребители-бомбардировщики F-35 из-за приобретения российских зенитных ракетных систем С-400, но это несправедливо.

Президент США добавил, что и корпорация Lockheed Martin, которая производит F-35, не в восторге от складывающейся ситуации, так как «затронуто множество рабочих мест».

В произошедшем он обвинил своего предшественника. По словам Трампа, изначально Турция хотела купить комплексы Patriot, однако администрация Обамы ответила отказом. Тогда Анкара обратилась к России.

Как пишет издание Defense One, примерно 30 единиц истребителей пятого поколения F-35 Lightning II американского производства, изначально предназначенных для Турции, можно предложить уже существующим или потенциальным заказчикам.

Американское издание пишет, что одним из основных потенциальных покупателей самолета могла бы стать Польша. В другой публикации Defense One отмечается, что США вместо Турции могли бы на льготных условиях направить F-35 Lightning II в Восточную Европу. Речь идет, кроме Польши, прежде всего об Эстонии и Литве, где истребители могли бы использоваться для обучения местных летчиков и усиления Балтийского воздушного патрулирования.

Также допускается возможность отправки F-35 Lightning II на Украину.

«Если кто-то действительно хочет разозлить президента России Владимира Путина — возможно, довольно опасным способом, тогда, конечно, всегда есть Украина», - пишет издание. Тем не менее, Defense One считает гипотетическую поставку F-35 Lightning II на Украину экстремальным шагом, который наверняка спровоцирует утечку технологий.

Согласно источникам Defense One, в настоящее время в США на разной стадии производства находятся около 30 единиц F-35 Lightning II, предназначенных для Турции. Еще четыре таких истребителя используются для подготовки турецких летчиков. Изначально Турция в 2020-х годах должна была получать по 5-10 единиц F-35 Lightning II в год.

Отметим, что Турция является одним из основных партнеров США в создании F-35 Lightning II. Для истребителя турецкие предприятия выпускают около 400 деталей. Возможные санкции Вашингтона в отношении Анкары связаны с покупкой последней у России зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф». В США уверены, что подобные системы будут использоваться Москвой для сбора информации о F-35 Lightning II.