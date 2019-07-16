Отрекшийся от престола король развелся с «Мисс Москва»

Бывший король Малайзии Мухаммад V Келантан Султан развелся с обладательницей титула «Мисс Москва» 2015 года Оксаной Воеводиной. Об этом сообщает малазийская газета New Straits Times со ссылкой на источники.

Согласно информации, супруги подали документы на развод в суд Сингапура 22 июня текущего года, процедура оформления завершилась 1 июля. Причина расторжения брака неизвестна. Согласно документам, просочившимся в сеть, пара развелась по строжайшим правилам ислама: 49-летний Мухаммад V и 26-летняя Воеводина не смогут пожениться вновь.

Пара пока не дала официального подтверждения о разводе.

Свадьба короля и модели состоялась в ноябре 2018 года в концертном зале Barvikha Concert Hall. Для Мухаммада V этот брак был не первым, однако до встречи с Воеводиной он был в разводе более десяти лет. 6 января 2019 года Мухаммад V отрекся от престола. Решение об отречении вступило в силу немедленно. Он занимал трон с 2016 года.