Nestle придумала шоколад без сахара

Технологи компании Nestle нашли способ создавать шоколад без добавления сахара. Как сообщает Bloomberg, в новом методе остатки мякоти какао-бобов используются для подслащивания готового продукта. Ожидается, что изобретение будет иметь как экономический, так и экологический эффект.

Новая запатентованная технология позволит компании превратить белую мякоть, покрывающую какао-бобы, в порошок, который содержит естественный сахар — фруктозу. До сих пор мякоть никогда не использовалась в качестве подсластителя для шоколада. Обычный технологический процесс производства шоколада предполагает, что она выбрасывается. Однако потребительский тренд на более здоровую пищу вынуждает компании искать новые инновационные способы изменить производство, сообщает издание.

Новая продукция с использованием данной технологии начнет продаваться уже этой осенью в Японии, где Nestle будет реализовывать батончики KitKat с 70% темного шоколада, приготовленного по новому рецепту. При этом полностью отказаться от использования сахара пока не получится — поначалу его содержание сократят на 40 процентов.