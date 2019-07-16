Азербайджанцы продолжают скупать недвижимость в Турции

Граждане Азербайджана приобрели в Турции в первой половине этого года 531 объект недвижимости, это на 117 объектов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявили в государственном органе Турции по делам земельного кадастра и купли-продажи, передает Trend.

Так, в январе текущего года граждане Азербайджана приобрели в Турции 95, в феврале - 105, в марте - 87, в апреле - 87, в мае – 90 объектов недвижимости. В июне же приобретено 67 объектов недвижимости, что на 15 меньше в сравнении с июнем 2018 года.

В июне 2019 года иностранцам в Турции было продано 2 689 объектов недвижимости, что на 30,5 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.