Новый кредитный продукт от Nikoil bank

Для владельцев малого бизнеса Nikoil bank представил новый кредитный продукт с выгодными условиями кредитования. Преимуществом данного продукта является то, что клиент сам может определить свой годовой кредитный процент с возможностью понижения его до 0% годовых.

Для этого при оформлении кредита клиент должен привлечь друга-предпринимателя и получить 1% скидки с 25%-ного годового процента, и таким образом, за счет количества привлеченных друзей у него появляется возможность понизить свой годовой кредитный процент до 0%.

Еще одним отличительным условием этого кредита является то, что его можно получить без залога, а также без комиссионных и страховых выплат. Кроме этого, максимальная сумма кредита составляет 30 000 манатов со сроком до 36 месяцев. Оплата кредита производится по убывающему графику.

Посредством смартфона все клиенты с легкостью могут оформить кредитные заявки, перейдя по ссылке: http://bit.ly/MicroKredit.

В настоящее время Nikoil bank предоставляет услуги клиентам посредством 12 филиалов, расположенных по всей республике. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.nikoil.az или на официальных соцстраницах банка: https://www.facebook.com/nikoilbank https://www.instagram.com/nikoilbank/, а также позвонив по номеру (012) 981.