По мнению политика, аль-Багдади скрывается в центральной Ливии, поскольку ИГИЛ планирует организовать там новый «халифат». По данным AMN, незадолго до этого источник в разведке сообщил, что самопровозглашенный «халиф» все же скрывается в Ираке — в подземном тоннеле в провинции Анбар.

Ранее высказывались и другие варианты местонахождения аль-Багдади: предполагалось, что он находится на последних территориях, подконтрольных ИГ в Сирии. После выхода видео с его участием эксперты предположили, что террорист скрывается в Афганистане.

В последние годы неоднократно появлялась информация о ликвидации аль-Багдади, его смертельных ранениях или захвате в плен. Все эти сообщения не подтверждались.