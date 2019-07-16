Главарь ИГИЛ скрывается в Ливии Арабские СМИ
Лидер террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакр аль-Багдади скрывается в Ливии — такое заявление сделал бывший иракский министр Бакр Джабер аль-Зубейди, сообщает Al-Masdar News (AMN).
По мнению политика, аль-Багдади скрывается в центральной Ливии, поскольку ИГИЛ планирует организовать там новый «халифат». По данным AMN, незадолго до этого источник в разведке сообщил, что самопровозглашенный «халиф» все же скрывается в Ираке — в подземном тоннеле в провинции Анбар.
Ранее высказывались и другие варианты местонахождения аль-Багдади: предполагалось, что он находится на последних территориях, подконтрольных ИГ в Сирии. После выхода видео с его участием эксперты предположили, что террорист скрывается в Афганистане.
В последние годы неоднократно появлялась информация о ликвидации аль-Багдади, его смертельных ранениях или захвате в плен. Все эти сообщения не подтверждались.