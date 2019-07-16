Виктория Магда, специально для haqqin.az 13:03

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев осенью посетит с официальным визитом соседние центрально-азиатские страны. Казахстан, по примеру Узбекистана, начинает активнее работать в регионе. На днях в Таджикистане и Киргизии побывал глава казахстанского кабинета министров Аскар Мамин. Он предложил главам этих государств Эмомали Рахмону и Сооронбаю Жээнбекову цель – довести товарооборот до 2 млрд долл. и 1 млрд долл., соответственно. Судя по всему, Нур-Султан, в эпоху второго президента, отказывается от амбициозных, но не всегда успешных миротворческих проектов в пользу расширения партнерства в Центральной Азии. Эксперты не исключают нового витка конкуренции между Казахстаном и Узбекистаном. Но уже за рынки в Центральной Азии.

«Казахстан нацелен на расширение взаимовыгодного многопланового партнерства с Таджикистаном», - заявил в Душанбе премьер-министр Аскар Мамин на встрече с Эмомали Рахмоном. Для Таджикистана, испытывающего экономические и финансовые проблемы, предложение соседа пришлось как нельзя кстати. Власти страны ломают голову, как прокормить 9-миллионное население страны, а с учетом прогноза до 2030 года, так и вовсе почти 12-миллионное. Эмомали Рахмон с ходу предложил Аскару Мамину ряд перспективных инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе, энергетике, легкой промышленности и транспорте. Стороны договорились поднять товарооборот до уровня в 2 млрд долл. Всего стороны подписали 11 проектных соглашений на общую сумму 80 млн долл. Речь о поставках пшеницы, сельскохозяйственной и железнодорожной техники, автобусов и др. С Киргизией Казахстан планирует увеличить товарооборот до 1 млрд долл. «У нас есть ЕАЭС, где мы сотрудничаем в многостороннем формате и надо сказать, что по всем аспектам двустороннего и многостороннего сотрудничества мы находим общее понимание всех текущих вопросов, связанных с развитием двусторонних отношений, - заявил Аскар Мамин в Бишкеке. - Прошлый год мы завершили ростом товарооборота, но в тоже время мы считаем, что потенциал развития двусторонней торговли намного выше, и со своей стороны мы готовы к рассмотрению всех актуальных вопросов, для решения которых необходимо принятие соответствующих документов». По его словам, Казахстан полностью готов и настроен на решение всех актуальных вопросов совместной повестки. А вопросов на самом деле много. Начиная от товарооборота и заканчивая проблемами на совместной границе. Эксперты сомневаются, что странам удастся поднять товарооборот до 1 млрд долл. Во-первых, все подписанные документы - меморандумы. Поэтому велика вероятность того, что они не заработают. Во-вторых, для решения провозглашенных задач у Киргизии нет промышленных мощностей. Бишкек проигрывает в двустороннем экономическом сотрудничестве, и ситуация в будущем не изменится.

Генеральный директор Аналитического центра «Стратегия Восток-Запад» Дмитрий Орлов считает, что из всего товарооборота между Бишкеком и Нур-Султаном 60-70% приходится на импорт товаров из Казахстана. На долю Киргизии приходится не так уж много, еще и при том, что киргизский экспорт составляют электроэнергия, сухофрукты, мед и лекарственные травы. Во всяком случае, этот набор предлагает президент Жээнбеков в ходе своих зарубежных поездок. Из Казахстана в Киргизию поставляются нефть и нефтепродукты, зерно, уголь, мука пшеничная, масло растительное, неорганические химические вещества, минеральное сырье, плоский прокат из железа, нержавеющей стали и другие товары. Впрочем, «неравность» фигурирует и в самом торговом процессе. Киргизские бизнесмены жалуются, что их продукция на казахстанской границе подвергается «досмотру с пристрастием» и под предлогом контрабанды из Китая зачастую не пропускается на казахстанский рынок. Дыма, однако, без огня не бывает - Киргизия лидирует в регионе по объему контрабанды. За 20 лет киргизская таможня зарегистрировала поступившие из Китая товары на общую сумму 11,64 млрд долл. При этом китайская таможня посчитала, что через границу в направлении Киргизии перевезено товаров на 61,667 млрд долл. Разница - 50 млрд долл.! За 2017 год киргизская таможня зарегистрировала китайских товаров на сумму чуть более 1,5 млрд долл., а китайская – 5,337 млн долл. Разница составила почти 3,9 млрд долл. Вопрос контрабанды затрагивает слишком много самых разных проблем: демпинг, упущенная выгода, финансирование криминальных схем, представляющих угрозу региональной безопасности. За счет контрабанды живет киргизская элита. Казалось бы, какое до этого дело Казахстану. Но дело в том, что таможенные платежи поступают, как пояснил казахстанский эксперт Марат Шибутов, в общий фонд ЕАЭС, а потом делятся между участниками альянса по установленным долям. До 2020 года доля Киргизии в таможенных сборах ЕАЭС составляет 1,9%, что в реальности выше отчисляемых ими сборов. Фактически Казахстан, Россия и Беларусь за счет собственных таможенных платежей пополняют бюджет Киргизии.

У Казахстана, по словам Шибутова, превышение контрабанды составило 150%. Правительство отреагировало на обращение общественного фонда Transparency Kazakhstan, председателем попечительского совета которого является Шибутов, его поддержали сенаторы Казахстана, и начавшаяся проверка казахстанской таможни завершилась арестами сотрудников. Сегодня на таможенном посту Хоргос разница между казахстанской и китайской статистикой составила 50%. Если же разница в цифрах превышает 50%, очевидно, что речь идет о контрабанде. Картина, казалось бы, вполне прозрачная, но в Бишкеке утверждают, что «наездом» на Киргизию Казахстан хочет перевести все контрабандные потоки на себя: у Нур-Султана есть рычаги воздействия на Бишкеке, а главный из них – якобы несоответствие киргизских товаров стандартам ЕЭАС. Впрочем, и в этом есть определенная доля правды. Казахстанская граница задерживала киргизские грузы и по политическим мотивам. Как ранее сообщал haqqin.az, Алмазбек Атамбаев, будучи президентом страны, сделал скандальные заявления в адрес партнеров по ЕАЭС. Возлагать надежды на союз не стоит, говорил он. «Мы возлагали слишком большие надежды на ЕАЭС. Нам в экономическом развитии не стоит обманывать себя и надеяться на союз. Не может быть надежным союз, который зависит от прихоти одного человека, даже если это самый великий человек в мире», - заявлял Атамбаев.