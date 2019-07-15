Верховный суд дал итальянцам в Баку от ворот поворот
Судебные претензии итальянской компании по ландшафту и дизайну Paghera Green Service Societa Agricola S.R.L к компании Baku Caspian Real Estate Limited, акции которой принадлежат миллиардеру Фархаду Ахмедову, закончились неудачей.
Как стало известно haqqin.az, высшая судебная инстанция пришла к выводу о невозможности рассмотрения в азербайджанских судах иска итальянской компании. Таким образом, необычные приключения итальянцев в Баку можно считать завершенными.
Напомним, что в 2016 году Paghera Green Service Societa Agricola S.R.L, представляющая себя как ведущая в мире компания по ландшафтному дизайну, в 2016 году получила от Baku Caspian Real Estate Limited заказ на 12 миллионов евро. Согласно этому заказу, компания должна была провести работы по благоустройству на вилле Фархада Ахмедова в поселке Бильгя. Когда заказчик выплатил 9 миллионов евро, он начал проверку проделанной работы. В результате выяснилось, что компания не выполнила или выполнила некачественно почти половину работ. Haqqin.az неоднократно писал об этой истории и о том, как итальянцы, нарушив договор, использовали вместо импортных стройматериалов более дешевую местную продукцию.
Примечательно, что исполнительный директор Paghera Массимо Альберто согласился с претензиями и подписал протокол о результатах инспекции. Согласно протоколу, исполнитель должен был вернуть заказчику 1,5 миллиона из 9 миллионов евро. Но затем итальянцы отказались платить и решили надавить на бизнесмена, развернув широкую кампанию в СМИ. Их главной целью было получить у Фархада Ахмедова еще 3 миллиона евро.
Таким образом, Paghera подняла иск против Caspian Baku Real Estate Limited, хотя согласно условиям заключенного договора, все спорные моменты могли быть рассмотрены лишь в Лондонском суде.
Между тем Бакинский апелляционный суд вынес решение, согласно которому иск компании Paghera может рассматриваться в азербайджанских судах. Ответчик внес в Верховный суд кассационную жалобу на данное решение.
Исполнительный директор компании Baku Caspian Real Estate Limited, законный представитель Фархада Ахмедова Наиль Шахвердиев заявил haqqin.az, что 16 июля Верховный суд поставил точку в этой судебной тяжбе. Коллегия Верховного суда, всесторонне, объективно и справедливо рассмотрев кассационную жалобу компании Baku Caspian Real Estate Limited, огласила решение – удовлетворить эту кассационную жалобу и отменить приговор Административно-экономической коллегии Бакинского апелляционного суда.
«Другими словами, 11-месячная эпопея итальянцев и защищавшего их интересы адвоката Кямандара Насибова завершилась полным фиаско. Мы в самой высшей судебной инстанции доказали, что были правы. Решение Верховного суда окончательное и не подлежит обжалованию. То есть, согласно условиям контракта, этот конфликт может быть рассмотрен лишь в суде Лондона. Решение Верховного суда – это полный провал попытки получения денег путем шантажа и запугивания. Другими словами, те, кто шантажом, запугиванием, кампанией черного пиара в СМИ, клеветой и другими подобными методами хотят сорвать деньги с Фархада Ахмедова, изначально должны понять, что им это не удастся», - сказал Наиль Шахвердиев.
Отметим, что в самом начале этого спора были пущены слухи о том, что итальянцы обратились с иском против компании Baku Caspian Real Estate Limited и в лондонский суд. Однако затем в суде Лондона сообщили, что такой иск не был зарегистрирован. На самом деле, обращение компании Paghera в суд Лондона привело бы к еще большему фиаско. Потому что все доказательства в этой тяжбе свидетельствуют против итальянцев, и в этом случае, тратя деньги на дорогих адвокатов в Лондоне, для того чтобы сорвать 3-5 миллионов евро у Ахмедова, они бы сделали неизбежным более печальный итог их бакинских приключений.