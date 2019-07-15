Верховный суд дал итальянцам в Баку от ворот поворот

Отдел информации 14:01

Судебные претензии итальянской компании по ландшафту и дизайну Paghera Green Service Societa Agricola S.R.L к компании Baku Caspian Real Estate Limited, акции которой принадлежат миллиардеру Фархаду Ахмедову, закончились неудачей. Как стало известно haqqin.az, высшая судебная инстанция пришла к выводу о невозможности рассмотрения в азербайджанских судах иска итальянской компании. Таким образом, необычные приключения итальянцев в Баку можно считать завершенными.

Напомним, что в 2016 году Paghera Green Service Societa Agricola S.R.L, представляющая себя как ведущая в мире компания по ландшафтному дизайну, в 2016 году получила от Baku Caspian Real Estate Limited заказ на 12 миллионов евро. Согласно этому заказу, компания должна была провести работы по благоустройству на вилле Фархада Ахмедова в поселке Бильгя. Когда заказчик выплатил 9 миллионов евро, он начал проверку проделанной работы. В результате выяснилось, что компания не выполнила или выполнила некачественно почти половину работ. Haqqin.az неоднократно писал об этой истории и о том, как итальянцы, нарушив договор, использовали вместо импортных стройматериалов более дешевую местную продукцию. Примечательно, что исполнительный директор Paghera Массимо Альберто согласился с претензиями и подписал протокол о результатах инспекции. Согласно протоколу, исполнитель должен был вернуть заказчику 1,5 миллиона из 9 миллионов евро. Но затем итальянцы отказались платить и решили надавить на бизнесмена, развернув широкую кампанию в СМИ. Их главной целью было получить у Фархада Ахмедова еще 3 миллиона евро.

Таким образом, Paghera подняла иск против Caspian Baku Real Estate Limited, хотя согласно условиям заключенного договора, все спорные моменты могли быть рассмотрены лишь в Лондонском суде. Между тем Бакинский апелляционный суд вынес решение, согласно которому иск компании Paghera может рассматриваться в азербайджанских судах. Ответчик внес в Верховный суд кассационную жалобу на данное решение. Исполнительный директор компании Baku Caspian Real Estate Limited, законный представитель Фархада Ахмедова Наиль Шахвердиев заявил haqqin.az, что 16 июля Верховный суд поставил точку в этой судебной тяжбе. Коллегия Верховного суда, всесторонне, объективно и справедливо рассмотрев кассационную жалобу компании Baku Caspian Real Estate Limited, огласила решение – удовлетворить эту кассационную жалобу и отменить приговор Административно-экономической коллегии Бакинского апелляционного суда.