В бразильском городе Итажаи полиция обнаружила подпольный завод, где выпускались реплики спорткаров Ferrari и Lamborghini, которые затем продавались по всей стране по цене в 8% от стоимости настоящих машин итальянских компаний (от 48 тыс. долларов США).

Как пишет РБК, когда на заводе появилась полиция, там нашлось восемь собранных машин, а также комплектующие для сборки новых подделок. Владельцами предприятия являются отец и сын, имена которых не называются. Пока они отпущены под подписку о невыезде.

После сообщений об обнаружении фабрики представители компаний Ferrari и Lamborghini пожаловались в полицию на нелегальное копирование автомобилей. При этом наказанием для предпринимателей, скорее всего, станет лишь крупный штраф.