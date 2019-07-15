В связи с проведением в Баку Европейского юношеского олимпийского фестиваля Baku 2019 до 28 июля запланирован ряд мер по обеспечению безопасности дорожного движения на улицах и проспектах столицы, сказал начальник отдела Государственного управления дорожной полиции Баку полковник полиции Вагиф Асадов.

По его словам, в дни фестиваля дорожная полиция будет работать в особом режиме, усилится контроль на территориях, где будут проходить соревнования: «На некоторых улицах и проспектах административной части Баку нанесены желтые полосы и специальные знаки, что должны учитывать водители».

Асадов напомнил, что движение по желтой полосе может повлечь административную ответственность для водителей: «Камеры видеонаблюдения будут контролировать желтую полосу на проспектах Зии Буниятова, Кара Караева, Нефтяников, Ататюрка, Азадлыг, Тбилисском и Московском проспектах, улицах Г.Алескерова, З.Алиевой, Уз.Гаджибекова, Р.Исмайлова и других».

Асадов обратился с просьбой к водителям и владельцам автомобилей учитывать важность мероприятия, отдавать предпочтение общественному транспорту во избежание пробок и заторов на дорогах.

XV летний Европейский юношеский олимпийский фестиваль пройдет в Баку с 21 по 27 июля. Для участия в соревнованиях в Азербайджан прибудут более 3 600 спортсменов и технических делегаций.