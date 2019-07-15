С начала деятельности предприятие уже произвело 4400 тонн ферросилицсиума (FeSi 75%), из которых треть (33 %) реализована на внутреннем рынке, а 67% реализовано на зарубежных рынках. Прошло немногим более полугода, а ООО “Baku Non Ferrous and Foundry Company” уже экспортирует свою продукцию в Россию, Нидерланды, ОАЭ, США, Турцию, Казахстан, Грузию, Украину, Македонию, Японию, Италию, Корею и прочие страны. И этот список будет только расти.

Основным потребителем ферросплава на внутреннем рынке является завод Baku Steel Company. Ранее данный материал завод импортировал в основном из России и Украины. Учитывая острую необходимость в этой продукции металлургической и машиностроительной отраслей, а также логистические проблемы с поставкой, руководству предприятия приходилось запасаться продуктом на полгода вперед. А это, в свою очередь, приводило к выводу из страны большого объема валюты - ООО Baku Steel Company импортировало ежегодно в среднем по 1500 тон FeSi75% на сумму 2.3 млн долларов. Кроме этого, возникала необходимость резервирования определенной части оборотного капитала в этом продукте, что также приводило к неэффективному использованию средств. Теперь же эта проблема, как и было обещано главе государства, большей частью решена.

Но и это не предел, в ближайшем будущем компания увеличит объем производства за счет установки трех дополнительных печей до ста тысяч тон готовой продукции в год. Тем самым предприятие сумеет не только предотвратить исток валюты из страны. Продукция эта высоко ценится на международном рынке, да и спрос на нее высок. А это позволит уже обеспечить приток в страну миллионов долларов в год.

А когда наряду с ферросилициумом и ферросиликомарганцем здесь будет налажено производство и феррохрома, то предприятие уверенно станет лидировать в списке ведущих экспортеров страны. И, наконец, строительство третьей фазы проекта – завода фасонного литья - обеспечит, пожалуй, полный цикл такого сложного процесса, как производство ферросплавов. А поскольку 90% производимой на заводе продукции будет экспортироваться, то нетрудно догадаться, что и валютный приток в страну будет соответствующий.