ЕС призвал Россию признать вину в крушении Boeing над Донбассом

Евросоюз призвал Россию признать ответственность за гибель 298 пассажиров самолета "Боинг-777", сбитого над территорией Украины в 2014 году. Об этом говорится в официальном заявлении Совета ЕС, передает Дойче велле.

Одновременно Евросоюз выразил уверенность в независимости и профессионализме сотрудников Международной следственной группы (JIT), расследующих причины катастрофы и призвал Москву начать сотрудничество с JIT в соответствии с резолюцией 2166 Совета Безопасности ООН.

Родственники жертв крушения рейса MH17 также обратились к российским властям с открытым письмом, в котором призвали РФ взять на себя ответственность за произошедшее и перестать распространять лживую информацию в связи с трагедией.

В июне 2019 года Международная следственная группа назвала имена четырех главных подозреваемых в причастности к крушению "Боинга". Это трое россиян - бывший "министр обороны" сепаратистской "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский (по кличке Хмурый), полковник Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины Леонид Харченко (Крот).