Иванишвили хочет нормализовать отношения с Россией

Основатель и председатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили заявил, что туристическое сотрудничество и торговые связи между Грузией и Россией важны, поэтому отношения между двумя странами необходимо нормализовать, передает РИА Новости.

"То что к нам приезжают туристы и у нас есть торговые отношения с Россией, является важнейшим основанием для того, чтобы исправить допущенные политиками ошибки. Народная дипломатия, торговля - все это важно, чтобы восстановить территориальную целостность и нормальные отношения с нашими соседями", - заявил Иванишвили.

Глава партии считает, что российский рынок очень важен для Грузии, его замена является непростым делом, и люди, выступающие за его закрытие для грузинских товаров, являются врагами страны.