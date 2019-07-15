Тренинг для журналистов от Gilan Holding

Национальная пресса Азербайджана, передающая богатство нашего языка всему миру с первого выпуска газеты Əkinçi и до сегодняшнего дня, готовится отметить 144-летие своей деятельности. Gilan Holding, поддерживающий различные успешные проекты в стране, организует для представителей СМИ обучающую программу на тему Breaking News! Media Weekend 2019, посвященную Дню национальной печати.

Тренером будет эксперт и консультант по международным медиа Фил Вордман. Проработав более 30 лет на различных руководящих должностях в Sky News, BBC, Thomson Reuters, ITV News, он осуществлял планирование и освещение мероприятий мирового уровня. Фил Вордман, проводящий профессиональные медиатренинги во многих странах, по приглашению Gilan Holding впервые поделится своим опытом с азербайджанскими журналистами.

На тренинге, который пройдет 20 и 21 июля в отеле Pullman, обсудят освещение новостей о широкомасштабных мероприятиях мирового уровня, новостей о бизнесе и экономике, а также инструменты, применяемые при проверке данных, последние решения по использованию цифровых технологий в СМИ. Кроме того, в презентации Фила Вордмана будут раскрыты наиболее эффективные формы распространения новостей различного типа, а также секреты постоянной информированности об актуальных событиях и другие интересные новшества.

Подробная информация о мероприятии и ссылка на регистрацию: media.gilanholding.com