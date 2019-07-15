Bakcell наградили за работу с клиентами в соцсетях

Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell в очередной раз стала обладателем престижного сертификата Socially Devoted (Социально приверженный) за эффективную работу c обращениями абонентов в Facebook.

Так, известная международная компания Socialbakers, занимающаяся мониторингом деятельности компаний всего мира в соцсетях, подтвердила, что в течение второго квартала 2019 года Bakcell ответила на 100% обращений абонентов.

Bakcell уже награждалась сертификатом Socially Devoted за работу в первом квартале этого года. В течение последних нескольких лет компания демонстрирует самые высокие результаты, эффективно обрабатывая 100% обращений абонентов в соцсетях.

Предоставление высококачественных услуг и обеспечение клиентской удовлетворенности являются приоритетными направлениями деятельности Bakcell. Социальные медиа являются одним из самых важных средств коммуникации компании Bakcell с точки зрения предоставления информации о продуктах и услугах широкой клиентской аудитории, а также быстрого реагирования на вопросы и обращения клиентов.