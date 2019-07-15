МИД Турции подтвердил гибель сотрудника генконсульства в Ираке во время нападения в Эрбиле. Об этом говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

"Сотрудник нашего генконсульства в иракском Эрбиле погиб в результате вооруженного нападения, совершенного за пределами дипмиссии", - отмечается в коммюнике.

В сообщении также отмечается, что Анкара "продолжает тесно сотрудничать с иракскими властями для оперативного установления нападавших".

По данным телеканала Sky News Arabia, двое вооруженных людей открыли огонь по турецким дипломатам в одном из ресторанов Эрбиля. Силы безопасности региона оцепили место происшествия и ведут поиск нападавших. Это первый случай, когда в Эрбиле подверглись нападению дипломаты.