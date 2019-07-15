МИД подтвердил гибель турецкого дипломата в Ираке обновлено 17:29
МИД Турции подтвердил гибель сотрудника генконсульства в Ираке во время нападения в Эрбиле. Об этом говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.
"Сотрудник нашего генконсульства в иракском Эрбиле погиб в результате вооруженного нападения, совершенного за пределами дипмиссии", - отмечается в коммюнике.
В сообщении также отмечается, что Анкара "продолжает тесно сотрудничать с иракскими властями для оперативного установления нападавших".
По данным телеканала Sky News Arabia, двое вооруженных людей открыли огонь по турецким дипломатам в одном из ресторанов Эрбиля. Силы безопасности региона оцепили место происшествия и ведут поиск нападавших. Это первый случай, когда в Эрбиле подверглись нападению дипломаты.
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Трое турецких дипломатов, в том числе заместитель генерального консула, погибли при нападении в Эрбиле (Иракский Курдистан), сообщает телеканал Sky News Arabia.
По его информации, нападавшие открыли огонь по дипломатам в одном из ресторанов Эрбиля.