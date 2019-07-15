Али Гусейнли рассказал аналитикам о вызовах эпохи
В Центре социальных исследований прошла встреча с председателем парламентского комитета Али Гусейнли. На мероприятии был проведен обмен мнениями на тему современного государственного строительства и формирования общественного мнения, сообщает haqqin.az.
Рассказывая о пути, пройденном Азербайджаном по построению демократического, светского и правового государства, Али Гусейнли дал оценку достижениям и трудностям, а также озвучил основные вызовы эпохи. Одной из важнейших задач депутат назвал формирование гражданского общества, где верховенство закона преобладало бы над традициями.
Рассказывая о конституционных основах государства, депутат отметил, что помимо усовершенствования законодательной базы, годами проводится последовательная работа, чтобы их содержание воспринималось обществом и нашло себе место в общественном сознании.
Али Гусейнли также рассказал о влиянии двухсотлетней истории на идейно-политические течения современности и процессы государственного строительства.
Объясняя происходящие в общественных отношениях процессы, он сказал, что хотя противоречия естественны, мы должны продолжать наше конкретное направление только в национальном контексте: Азербайджан, кавказский дух должны пропагандироваться как образец, и эта пропаганда должна быть обоснована конкретными примерами.
Для того, чтобы национальная идея одержала верх над чужими идеологиями, Али Гусейнли, рассказавший о задачах, возложенных на Центр, сказал, что пропаганда процесса интеграции является важнейшей задачей.
«Я считаю, что Центр социальных исследований является очень важной структурой, на которую возложены очень большие и серьезные обязанности. Перед Центром стоят задачи по формированию государственного мышления, усиления всестороннего и грамотного гражданского сознания. Я считаю, организация, обладающая столь высоким интеллектуальным потенциалом, достойно справится с этим делом», - сказал он.
Затем депутат ответил на вопросы сотрудников Центра.
В заключение председатель правления Центра социологических исследований депутат Захид Орудж поблагодарил Али Гусейнли за его интересные идеи и рекомендации для дальнейшей деятельности.