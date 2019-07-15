Леонид Швец, автор haqqin.az 16:19

В Соединенных Штатах взят под стражу Алехандро Толедо, который возглавлял Перу с 2001 по 2006 годы. С требованием об экстрадиции бывшего лидера страны выступил перуанский суд в рамках расследования международного коррупционного дела, связанного с бразильской строительной компанией Odebrecht.

Толедо последние годы работал приглашенным профессором в Стэнфордском университете. На родине его обвиняют во взятке в 20 миллионов долларов от бразильской компании за контракт на строительство дороги от столицы Перу Лимы до бразильской границы. Всего представители Odebrecht, подозревается, раздали около 800 миллионов долларов на взятки политическим руководителям как в Бразилии, так и в соседних странах. Алехандро Толедо не единственный президент Перу, который проходит по этому делу. В апреле при аресте застрелился Алан Гарсиа, руководивший страной в 1985-1990 годах, а затем с 2006 по 2011 годы. Он вышел в другую комнату, якобы чтобы позвонить своему адвокату, и полицейские не смогли остановить самоубийство.

В мае прокуратура потребовала наказание в 20 лет тюремного заключения для Ольянты Хумалы, президента Перу с 2011 по 2016 годы. Ему вменяется взятка в три миллиона долларов. Вступивший в должность в 2016 году Педро Кучински был вынужден уже в 2018 году уйти в отставку из-за обвинений в коррупции. Кроме связи с делом Odebrecht, ему вменили подкуп членов парламента, чтобы воспрепятствовать импичменту. И он его-таки избежал, первого. Но буквально за несколько дней до второго подал в отставку, понимая, что в этот раз не отбиться. Два импичмента – это много даже для Перу.