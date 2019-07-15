Обыски у судьи, освободившего Кочаряна

В Армении следователи провели обыск в кабинете судьи Давида Григоряна, принявшего ранее решение об освобождении из-под стражи экс-президента Роберта Кочаряна. Об этом сообщила пресс-секретарь Специальной следственной службы Марин Оганджанян.

"Обыск … проведен в рамках расследуемого Специальной следственной службой уголовного дела", - приводит ее слова РИА Новости.

Оганджанян отметила, что пока не может сказать, о каком деле идет речь.

В мае судья суда первой инстанции города Еревана Давид Григорян освободил Кочаряна, а позднее приостановил производство по делу. Апелляционный суд это решение отменил, вновь арестовал экс-президента и направил дело на доследование. Позднее Григорян приостановил производство по делу и направил его в Конституционный суд. Конституционный суд рассмотрит это обращение 20 августа.