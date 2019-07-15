В Турции десятки путчистов приговорили к пожизненному

Суд Стамбула приговорил к пожизненному заключению 53 человека по обвинению в участии в попытке госпереворота в июле 2016 года, сообщает Anadolu.

По мнению суда, обвиняемые участвовали в попытке захвата аэропорта Ататюрка в Стамбуле. Еще 76 человек, проходивших по этому делу, получили по 12,5 лет тюремного заключения за "помощь террористической организации".

В ночь на 16 июля 2016 года группа мятежников предприняла попытку военного переворота в Турции. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 250 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен. Власти Турции обвиняют организацию исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена в причастности к попытке госпереворота.