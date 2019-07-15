В Швейцарии устроили распродажу домов за один франк

В италоязычном швейцарском кантоне Тичино муниципалитет горной деревни Монти Щага объявил о продаже местной недвижимости по цене в один швейцарский франк. Об этом сообщает Daily Mail.

Обветшавшие дома построены в рустикальном стиле, который подразумевает грубую каменную отделку нижних этажей. Деревня находится на лугу в горах рядом с границей Италии и располагает выдающимися видовыми характеристиками — из окон большинства домов видно озеро Лаго-Маджоре. Будущие жители деревни смогут быстро добраться до Милана и озера Комо, уточняет издание.

Дома находятся в полузапущенном состоянии, некоторые из них разрушены почти полностью, некоторые находятся в большей сохранности. При этом, подчеркивают в муниципалитете, все постройки подключены к водопроводу. Покупка домов за один франк возможна при условии обязательной реставрации построек в соответствии с местными законами.