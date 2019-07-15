Служба безопасности Украины задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук». По версии международного следствия, именно из этого «Бука» был сбит в Донбассе в 2014 году малазийский «Боинг». Об этом сообщил заместитель начальника Главного следственного управления СБУ Виталий Маяков, пишут «Украинские новости».

Маяков также продемонстрировал видео, снятое на телефон, на котором видно, как по Донецку на автотягаче везут ЗРК «Бук». По этим кадрам была установлена личность водителя машины: «Мы установили лицо из числа боевиков, которое забрало его на автопредприятии в Донецке. Через три года нам удалось это лицо, которое ничего не подозревало, что мы о нем знаем, задержать, когда он пересекал границу на подконтрольной нам территории из России».

Представитель СБУ не уточнил, когда именно был задержан подозреваемый. Также неизвестно, выносили ли следственные и судебные органы Украины решения в отношении задержанного. По словам главы управления СБУ, задержанный «отбывает наказание» в Украине.

В настоящее время проверяется причастность 150 человек к транспортировке ЗРК, отметил представитель СБУ, добавив, что все виновные в этом преступлении будут осуждены в Украине за терроризм.

Отметим, что 27 июня украинские силовики задержали бывшего начальника ПВО одной из бригад так называемой «ДНР» Владимира Цемаха. Дочь мужчины связала поимку отца с тем, что в 2014 году он был начальником ПВО в городе Снежное, вблизи которого был сбит малазийский «Боинг».