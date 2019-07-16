Отдел политики 17:45

Всемирно известный американский философ и политолог, автор эпохального эссе «Конец истории», профессор Стэндфордского университета Фрэнсис Фукуяма в интервью русской службе «Голоса Америки» прокомментировал недавнее нашумевшее интервью президента России Владимира Путина британской газете Financial Times.

Напомним, Владимир Путин заявил в своем интервью, что западная либеральная идея «изжила себя окончательно» и «вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения». Путин также выступал за «традиционные ценности», которые «стабильнее» и «важнее для миллионов людей», чем либеральные. Фрэнсис Фукуяма - автор «Конца истории», который в 1989 году в своих работах пришел к выводу о безальтернативности либерального общественного порядка, попытался возразить Владимиру Путину. Ф.Фукуяма соглашается с возрастающей ролью России в мире, полагая, что эта сверхдержава пытается использовать все имеющиеся у нее возможности для расширения своего влияния. По его словам, Москва очень умело использует социальные сети и интернет, чтобы ослабить доверие западной общественности по отношению к самой себе. Вместе с этим, по мнению философа, Россия пытается создавать союзы и с новыми популистами. А в ряд популистов Ф.Фукуяма относит таких лидеров, как действующий президент США Дональд Трамп и президент Венгрии Виктор Орбан.

Философ уверен, что мир вернулся к реалиям XIX века: «Мы вернулись к более многополярному миру, подобному существовавшему в 19 веке. Я не думаю, что это ужасно. Если страны будут соблюдать определенные нормы поведения, то этот мир может быть стабильным». К ряду новых мировых игроков, Фукуяма относит США, Россию, Китай и Евросоюз, при этом Россию философ относит к категории слабейших игроков: «Я думаю, что Россия пытается подорвать эту стабильность, потому что чувствует, что является одним из слабейших игроков, и хочет использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства для расширения своего влияния». В интервью Financial Times Владимир Путин также высказал мнение, что после окончания Холодной войны в сфере международных отношений исчезли правила. Фукуяма не разделяет оценку российского президента: «Существует множество правил. Большинство из них касаются сферы экономики. Именно с этой целью созданы Всемирная торговая организация, ЕС и подписаны многие международные торговые соглашения. Консенсуса нет по вопросам безопасности, потому что здесь между США, Европой, Россией и Китаем существуют фундаментальные различия». Но вместе с этим философ разделяет убеждение относительно уменьшения популярности в современном мире либеральных идей: «Частично это обусловлено глобализацией и характером сопутствующих экономических изменений. В нашем глобализованном мире люди, живущие в космополитических городах, имеют множество различных возможностей и многие из них достигли финансового благополучия. Другие люди, живущие в иных местах, не могут похвастаться подобным. Почти в каждой стране электорат, голосующий за популистов, как правило, принадлежит к старшему поколению, менее образован, живет за пределами больших городов и столиц. И это создало, своего рода, социальный конфликт. Для людей, которые лучше образованы и принимают глобализацию, важно понимать, что не все извлекают выгоду из нового мира. И, мне кажется, правительства обязаны принимать это во внимание. С другой стороны, избиратели, голосующие за популистов, зачастую находятся в сокращающейся части общества – ведь люди продолжают переезжать в города и получать лучшее образование. В конце концов, популизм не сможет оставаться доминирующей силой».