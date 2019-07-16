Amazon могут оштрафовать на $23 миллиарда

Еврокомиссия заподозрила американскую компанию Amazon, специализирующуюся на электронной коммерции, в нарушении прав торговцев, пользующихся ее интернет-платформой для продажи своих товаров. В отношении Amazon начато официальное расследование, сообщил европейский регулятор, передает Дойче велле.

В сообщении Еврокомиссии отмечается, что Amazon как интернет-платформа для коммерции выполняет двоякую функцию: с одной стороны, эта компания сама продает товары на своем сайте, с другой - предоставляет площадку для других торговцев, которые напрямую продают клиентам собственные товары. При этом Amazon непрерывно собирает данные об этих торговцах, их товарах и поведении клиентов, констатирует регулятор.

Еврокомиссия намерена выяснить, нарушает ли этот сбор данных правила конкуренции и использует ли Amazon данную информацию для вытеснения других торговцев из прибыльных сегментов коммерции.

Как отмечает Reuters, глава Еврокомиссии по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер может штрафовать компании на суммы до 10% от их глобальной выручки за год. Согласно отчетности Amazon, в 2018 году чистая выручка компании составила почти $232,9 млрд. Таким образом, при худшем сценарии Amazon может грозить штраф примерно в $23 млрд.