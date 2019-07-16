Роберто Бордин: «Не хочу поддаваться на провокации молдавского тренера»

Главный тренер «Нефтчи» Роберто Бордин и футболист Эмин Махмудов провели пресс-конференцию на «Баксель Арене» накануне ответного матча 1-го квалификационного раунда Лиги Европы против молдавской «Сперанцы». Как известно, первая игра в Кишиневе завершилась со счетом 3:0 в пользу азербайджанской команды.

«Завтра нас ждет сложная игра, - говорит Роберто Бордин. - Это футбол, здесь бывают непредсказуемые результаты. Поэтому нужно быть максимально готовыми и сконцентрированными, чтобы пройти в следующий раунд.

Победа со счетом 3:0 в первой игре не должна нас обманывать. «Сперанца» создала нам проблемы в первой игре, были опасные моменты у наших ворот, но спасал голкипер Салахат Агаев. Были также эпизоды, когда молдаване промахивались. Поэтому надо быть настроенными по максимуму.

Стартовый состав определим после сегодняшней тренировки. Сони Мустивар уже начал тренироваться с командой. У него сильный характер, он никогда не сдается. Возможно, он сыграет уже завтра. У Багали Дабо тоже есть прогресс, он проводит восстановительные занятия.

Новые трансферы? Сейчас все наши мысли о матче со «Сперанцей». После этого будем думать обо всем остальном.

Как и в первой игре, будем стараться играть первым номером, диктовать игру от начала до конца, показать агрессивный футбол и победить».

После первого матча главный тренер «Сперанцы» Кристиан Ефрос сделал несколько провокационных заявлений в адрес «Нефтчи». В частности, он сказал, что победе бакинской команды помогли «третьи лица», имея в виду судей. Также Ефрос отметил, что если бы его команда победила с такой игрой, то он неделю не смог бы спать.

«Для меня главным было то, как моя команда отнеслась к той игре, - отвечает на вопрос о словах молдавского коллеги Бордин. - Чемпионат Молдовы продолжается. Они могут быть физически готовы лучше нас. Я доволен, как мои игроки проявили себя в данных условиях. Но были и ошибки. Они контратаковали, что создавало опасность у наших ворот. Надо не допускать этого в Баку.

Я с уважением отношусь к главному тренеру соперника. Не хочу комментировать его слова. Главное, чтобы мои игроки показали завтра хорошую игру и победили. Не хочу поддаваться на провокации. Могу сказать, что никаких личных проблем с Ефросом у меня нет».

Эмин Махмудов также считает, что несмотря на крупную победу в Кишиневе, в Баку нужно играть в полную силу.