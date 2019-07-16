Тысячи пиратов собрались штурмовать Бермудский треугольник

Более 17 тысяч пользователей Facebook и 24 тысячи заинтересованных решили штурмом взять таинственный Бермудский треугольник в Саргассовом море. Об этом сообщается на официальной странице соцсети, пишет Газета.ру.

Отмечается, что люди планируют собраться все вместе 1 октября 2019 года, одетые как пираты и персонажи мультфильма о Губке Бобе, и отправиться в море.

«Он не может проглотить всех нас», — гласит девиз группы.

Также организаторы пообещали людям, что предоставят снаряжение для подводного плавания.

Бермудский треугольник расположен между полуостровом Флорида, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико. Он пользуется репутацией гиблого места, где время от времени исчезают корабли и самолеты. Сторонники теорий заговора винят в этом инопланетян и Атлантиду, ученые — магнитные аномалии, опасные течения и сложные погодные условия.