На днях стало известно, что один из влиятельных членов этой коалиции, Иордания, восстанавливает дипломатические отношения с Дохой, разорванные в 2017 году.

Катар еще раз цинично плюнул в сторону Эр-Рияда и персонально крон-принца Мухаммеда бин Салмана. Продемонстрировав, что и экономическая блокада, организованная саудитами и их союзниками, его мало беспокоит, да и сама антикатарская коалиция, плод дипломатических усилий наследника престола, далеко не монолит.

Мотивы этого решения Аммана насквозь прагматичны. Да, политика в нем присутствует, иорданцев в последнее время стала откровенно пугать агрессивность Эр-Рияда и ОАЭ в регионе и растущие антисаудовские настроения в мире, в том числе - в Штатах.

Но есть и более серьезные причины. После экономического кризиса и народных волнений, потрясших Хашемитское королевство в июне 2018 года, Катар оказался единственной страной в регионе, оказавшей Абдалле Второму реальную помощь. 500 миллионов долларов безвозмездной экономической помощи - сумма, может быть и не слишком большая. А вот готовность предоставить 10 тысяч дополнительных рабочих мест иорданцам в Катаре - это куда как серьезнее. При том, что в эмирате уже работают несколько десятков тысяч граждан Хашемитского королевства, и их денежные переводы являются серьезной поддержкой экономики Иордании.

Долг платежом красен, и произвести этот платеж Амман решил именно сейчас. А то, что произошло это после того, как эмир Катара получил от Дональда Трампа статус «хорошего и искреннего друга», видимо, просто совпадение, не так ли?