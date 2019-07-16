Туркменистан вынудил Таджикистан выбрать Азербайджан

Таджикистан проложил маршруты грузовых перевозок в Закавказье и Иран в обход Туркменистана — через Казахстан, Россию и Азербайджан. Об этом сообщил на пресс-конференции в Душанбе первый замминистра транспорта Таджикистана Сухроб Мирзозода.

По его словам, республика была вынуждена найти альтернативные пути, поскольку Ашхабад на протяжении полугода не разрешает пересекать территорию страны таджикским грузовым автомобилям и железнодорожным составам.

«Мы решили эту проблему двумя альтернативными маршрутами, по которым сегодня осуществляем беспрепятственные грузоперевозки. Были достигнуты договоренности с властями Азербайджана и Грузии относительно использования дорожной инфраструктуры этих стран таджикскими грузоперевозчиками», — цитирует Мирзозода «Азия-Плюс».

Он подчеркнул, что в настоящее время для перевозки таджикских грузов до границы Ирана используются два маршрута — более протяженные, чем дорога через территорию Туркменистана (1400 км). Первый путь лежит через Узбекистан до казахского порта Актау, далее – через Каспийское море до Баку и вглубь региона через территорию Азербайджана (3650 км). Второй — через Узбекистан, Казахстан, Россию до Грузии и Ирана (4850 км).

Отмечается, что пропорционально увеличивается и расход топлива, а также количество пересекаемых таможенных пунктов.