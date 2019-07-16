Наркобарона «Коротышку» приговорили к пожизненному

Бруклинский федеральный суд в Нью-Йорке приговорил мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана по прозвищу Эль Чапо (Коротышка) к пожизненному тюремному заключению, а сверх того еще к 30 годам тюрьмы и штрафу в размере 12,6 млрд долларов, сообщает Русская служба BBC.

62-летнего главу наркокартеля "Синалоа" называют самым известным преступником современности. По версии прокуратуры, Гусман несет ответственность за контрабанду 155 тонн кокаина в США в течение 25 лет, а также других наркотиков. Кроме того, его обвиняют в убийстве, преступном сговоре и других преступлениях.

Гусман будет отбывать наказание в исправительной тюрьме максимально строгого режима во Флоренсе, штат Колорадо. Эту тюрьму также называют "горным Алькатрасом", поскольку там действует режим супермаксимальной безопасности.