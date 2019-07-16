Минсвязи о сбое в Facebook, Instagram и Whatsapp

Сегодня в ряде стран возникли проблемы в использовании социальных сетей. Азербайджанские пользователи также столкнулись с проблемами при использовании приложений Facebook, Instagram и Whatsapp. В частности, они не могли получить доступ в указанные соцсети.

В Министерстве транспорта, связи и высоких технологий заявили, что неполадки в работе социальных сетей носят глобальный характер и не связаны с местными телекоммуникационными системами и мобильными операторами.

Согласно информации службы Downdetector, отслеживающей работу популярных интернет-ресурсов, 24% пользователей испытывали проблемы с входом в соцсети, а 75% – с их использованием.

Пользователи из США, Черногории, Сербии, Болгарии, Греции, Турции, Боснии и Герцеговины, Южной Кореи, Македонии, Ирака, Малайзии, Кипра и других стран сообщают в службу Downdetector об обрушении указанных соцсетей.