В Шамахе нашли развалины древней мечети

В Шамахе на территории села Галейбугурд в ходе раскопок археологической экспедиции «Шамаха-Агсу» под руководством завотделом нумизматики и эпиграфики Института археологии и этнографии Национальной академии наук Азербайджана, археолога Акифа Гулиева обнаружены остатки старинной мечети, передает Trend.

Согласно информации, стены, купол и части михраба мечети сохранились до наших дней.

Строение заросло кустами и потому долгое время находилось вне поля зрения. Исторически памятник считался среди местных жителей святилищем.