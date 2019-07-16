Азербайджан покупает крупнейшего мобильного оператора Украины Azercell опровергает; обновлено
Информация о намерении приобретения компании Vodafone Ukraine не соответствует действительности, сообщили haqqin.az в пресс-службе Azercell Telekom.
«Эта информация является ничем иным, как попыткой сформировать ложное мнение у читателей, основываясь лишь на домыслах.
Призываем читателей не доверять подобного рода информации», - говорится в заявлении компании.
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Азербайджанское ООО AzInTelecom (владеет контрольным пакетом акций Azercell) ведет переговоры о покупке Vodafone Украина, сообщают украинские СМИ.
AzInTelecom ведет переговоры с Vodafone Украина. Уже сейчас due diligence (процедура составления объективного представления об объекте) украинского оператора завершен, азербайджанская компания сделала binding offer (обязательное предложение по выкупу акций). Представители обеих сторон не комментируют информацию», - отмечается в информации агентства ain.ua.
"Я слышал, в августе тут должен быть новый топ-менеджер, и покупатель - Azercell. Но в Vodafone все спокойно, насколько я знаю, и никто чемоданы не пакует", - рассказывает еще один собеседник, близкий к турецкому телеком-холдингу Turkcell.
Vodafone Ukraine обслуживает 19,7 млн абонентов. Чистая прибыль ВФ Украина в 2018 году составила 1,8 млрд грн, доход - 12,8 млрд грн. Компания входит в группу МТС (через два промежуточных юрлица – люксембургскую Allegretto Holding S.a.r.l. и нидерландскую Preludium B.V.), в которой мажоритарным акционером является бизнесмен Владимир Евтушенков.
Azercell Telecom основан в 1996 году. С абонентской базой более 4,5 млн оператор лидирует на рынке мобильной связи Азербайджана с долей 49%. Azercell называют крупнейшим налогоплательщиком Азербайджана ненефтяного сектора. В прошлом 51,3% акций компании Azertel, единственного акционера Azercell, принадлежали холдингу Fintur, которым владеют Telia и Turkcell. В марте 2018 года Fintur продал азербайджанской госкомпании Azintelecom свою долю за 222 млн евро.
Источникам не известна сумма, которую предложили в Azintelecom за Vodafone Украина. Один из них слышал цифру $700 млн.
Управляющий партнер консалтинговой группы E&C Анатолий Фроленков отмечает что на предложенную сумму сделки мог повлиять долг Vodafone Украина. Перед тендером на 4G компания одалживала 90 млн евро. И пока нет информации, вернула ли она эти деньги в полном объеме.
Но даже несмотря на потенциальные остатки по долгам, аналитики утверждают, что бизнес МТС в Украине явно стоит дороже. Руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий оценивает его в $1,2-1,3 млрд.
Примечательно, что если озвученная собеседником редакции сумма сделки верна, то она будет меньше общего объема инвестиций, которые компания произвела в Украине за последние четыре года. С 2015 по 2019 год оператор вложил в 3G и 4G лицензии, а также в развитие сети 21 млрд грн.