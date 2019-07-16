AzInTelecom ведет переговоры с Vodafone Украина. Уже сейчас due diligence (процедура составления объективного представления об объекте) украинского оператора завершен, азербайджанская компания сделала binding offer (обязательное предложение по выкупу акций). Представители обеих сторон не комментируют информацию», - отмечается в информации агентства ain.ua.

«Эта информация является ничем иным, как попыткой сформировать ложное мнение у читателей, основываясь лишь на домыслах.

"Я слышал, в августе тут должен быть новый топ-менеджер, и покупатель - Azercell. Но в Vodafone все спокойно, насколько я знаю, и никто чемоданы не пакует", - рассказывает еще один собеседник, близкий к турецкому телеком-холдингу Turkcell.

Vodafone Ukraine обслуживает 19,7 млн абонентов. Чистая прибыль ВФ Украина в 2018 году составила 1,8 млрд грн, доход - 12,8 млрд грн. Компания входит в группу МТС (через два промежуточных юрлица – люксембургскую Allegretto Holding S.a.r.l. и нидерландскую Preludium B.V.), в которой мажоритарным акционером является бизнесмен Владимир Евтушенков.

Azercell Telecom основан в 1996 году. С абонентской базой более 4,5 млн оператор лидирует на рынке мобильной связи Азербайджана с долей 49%. Azercell называют крупнейшим налогоплательщиком Азербайджана ненефтяного сектора. В прошлом 51,3% акций компании Azertel, единственного акционера Azercell, принадлежали холдингу Fintur, которым владеют Telia и Turkcell. В марте 2018 года Fintur продал азербайджанской госкомпании Azintelecom свою долю за 222 млн евро.