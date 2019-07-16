«Карабах» против «Партизани» в Лиге чемпионов Матч начался; обновлено 21:00
Ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов "Карабах" - "Партизани" начался.
* * * 20:54
Объявлены стартовые составы «Карабаха» и «Партизани».
«Карабах»: Вагнер, Айлтон, Рахиль Мамедов, Максим Медведев, Араз Абдуллаев, Мичел, Хайме Ромеро, Рашад Садыхов, Абделла Зубир, Филип Озобич, Ричард Алмейда.
Запасные – Шахрудин Магомедалиев, Гара Гараев, Симеон Славчев, Дани Кинтана, Махир Эмрели, Гаджиага Гаджиев, Аббас Гусейнов.
«Партизани»: Албан Ходжа, Эгзон Белица, Эральд Чинари, Теофилус Соломон, Ясир Асани, Бруно Телуши, Эсат Мала, Лабинот Ибрахими, Эрсин Хакай, Уильям Кордейро, Энео Битри.
Запасные – Дашамир Джика, Рон Брожа, Лоренц Траши, Кристи Коте, Джозеф Экубан, Эммануэль Менса, Брайан Браун.
* * * 19:02
Сегодня в Баку в 21:00 на стадионе «Далга Арена» начнется ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между азербайджанским «Карабахом» и албанским «Партизани».
В первой игре команды сыграли вничью 0:0. Судить сегодняшнюю встречу будет бригада арбитров из Молдовы во главе с Дмитрием Мунтяном.
Победитель этой пары во 2-м раунде встретится с сильнейшим в противостоянии «Рига» (Латвия) – «Дандолк» (Ирландия). Первая игра в Ирландии завершилась вничью 0:0.
Проигравший в паре «Карабах» - «Партизани» отправится во 2-й квалификационный раунд Лиги Европы, где для неудачников Лиги чемпионов создана специальная ветка. Там чемпионы Азербайджана или Албании сыграют с молдавским «Шерифом», который вылетел из Лиги чемпионов, уступив по сумме двух встреч грузинскому «Сабуртало» - 3:4.