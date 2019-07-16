Названо неожиданное сходство Израиля с Ираном

Израиль вошел в число стран с самым большим количеством запретов по поводу религии, сравнившись по этому показателю с Ираном, Саудовской Аравией и Сирией. К такому выводу пришли исследователи из Pew Research Institute, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на The Times of Israel.

Еврейское государство оказалось одной из 22 стран, отнесенных к самым жестким по вопросу ограничений религиозной свободы. По показателю «общественной враждебности по отношению к религиозным нормам» оно заняло пятое место в мире, а по уровню «межрелигиозной напряженности и насилия» — шестое, обогнав в этом Сирию.

В докладе говорится, что большую роль в такой ситуации, помимо отношений иудеев и палестинцев, играют такие факторы, как активная и привилегированная община ультра-ортодоксальных иудеев и влияние религиозных идей на действия политиков.

В конституции Израиля прописано, что это еврейское государство. Главный раввинат страны контролирует все свадьбы, разводы, похороны и обращения — и признает исключительно иудейские ритуалы. Для нерелигиозных людей и семейных пар с разной верой есть специальный закон о свадьбах, но в нем предусмотрены не все права, которые получают иудеи. В субботу, священный для них день, в большинстве израильских городов не ходит общественный транспорт.