Путин упростил получение российского гражданства для украинцев

Президент России Владимир Путин увеличил число граждан Украины, которые могут получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает ТАСС.

В соответствии с документом, на получение гражданства в упрощенном порядке смогут рассчитывать украинцы, проживавшие не только в «отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины» (то есть в т.н. «Донецкой и Луганской народных республиках»), но и жители этих областей в целом.

Агентство напоминает, что Владимир Путин 24 апреля подписал указ, позволяющий жителям непризнанных «Донецкой и Луганской народных республик» получить российское гражданство в упрощенном порядке.