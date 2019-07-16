Молдавский тренер о матче с «Нефтчи»: «Мы не дураки и не идиоты…»

После поражения в первой игре со счетом 0:3 Ефрос сделал несколько скандальных заявлений. Среди прочего он говорил о том, что «Нефтчи» показал слабую игру и выиграл в первом матче за счет «третьих лиц», имея в виду судей.

«Мы приехали в Баку играть в свой футбол, - говорит молдавский специалист. - Верим, что все будет хорошо. Баку - красивый город. Мы всем довольны, все хорошо. Претензий никаких нет, только позитивные эмоции. Полагаю, что и стадион хороший. После тренировки смогу сказать об арене более подробно».

Перед первой игрой в Кишиневе было замечено, что поле стадиона «Зимбру» умышленно не поливалось. По мнению азербайджанской стороны, это было сделано для того, чтобы предотвратить быстрые атаки «Нефтчи», так как на мокром поле мяч катится быстрее.

«Мы отлично приняли «Нефтчи», - продолжает Ефрос. – Да, мы играем на сухом поле. Мы не дураки, чтобы поливать газон и играть на траве, к которой мы не привыкли. Мы были бы идиотами, если создали бы для самих себя некомфортные условия. В Баку пусть «Нефтчи» решает, как готовить поле к игре, но в Кишиневе решали мы.

Первая игра была равной. Закономерным был бы счет 0:0. Хотя у нас даже было больше моментов, чем у «Нефтчи». Потом я просмотрел игру и остаюсь при своем мнении.

А что касается моих слов о «третьих лицах», то давайте реально смотреть. Ведь есть правила… После игры, быть может, я был на эмоциях. Однако позднее мы общались со специалистами, и у них такое же мнение о судействе.

Мы ничего не имеем против «Нефтчи». Просто обидно, что мы проиграли из-за таких ситуаций. Не повезло нам - повезло вам. Может, завтра удача улыбнется нам, и представители «Нефтчи» так же будут рассуждать.

Вчера «Шериф» после поражения со счетом 0:3 в первой игре чуть не отыгрался в ответной встрече в гостях с грузинским «Сабуртало». Это хороший пример. Все возможно в футболе. Жаль, что «Шерифу» не повезло, и он вылетел. Но это позитивный звоночек для нас.

Завтра будет много болельщиков? Болельщики – это всегда радость для футбола, даже если они болеют за соперников. Я люблю, когда на стадионе много зрителей, когда царит футбольная атмосфера».