Россия не может принять одностороннюю санкционную политику ЕС в отношении Турции. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Конечно, это вопрос Турции и Евросоюза. Мы исходим из того, что санкционное давление, хотя, к сожалению, это уже фактор современных международных отношений, это точно не из арсенала дипломатии. Это точно не должно стоять в основе международной политики. Это приводит к очень плачевным последствиям, - сказала она. - Мы вынуждены констатировать, что во многом это является частью сегодняшних реалий, но в одностороннем порядке незаконно. В качестве агрессивного давления для пробивания собственных интересов - мы, конечно, такую политику принять не можем».

15 июля ЕС одобрил введение санкций в отношении Турции из-за геологоразведки в Восточном Средиземноморье. Совет ЕС решил приостановить переговоры по заключению Всеобъемлющего соглашения о воздушном транспорте, отменить проведение Совета ассоциации и сократить финансовую помощь Анкаре в 2020 году. Диалог на высшем уровне между ЕС и Турцией также был приостановлен.