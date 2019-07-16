Почти 70 граждан Узбекистана госпитализированы с признаками отравления в Самарской области, сообщает МИД страны, передает РИА Новости.

Ранее СУСК Самарской области сообщило, что около 50 граждан Узбекистана доставлены в больницу с признаками отравления в состоянии легкой и средней степени тяжести. По предварительной информации, 60 узбекистанцев в этом году приехали в село Кошелевка Сызранского района Самарской области, чтобы заниматься сельскохозяйственными работами. По факту отравления проводится проверка.

"По информации Генерального консульства нашей страны в Казани, 68 граждан Узбекистана, работавших на предприятии "Кошелевский посад" в Самарской области, с диагнозом "отравление неустановленным веществом" госпитализированы", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным МИД, работодатель проинформировал Генконсульство, что предприятие покроет все финансовые расходы, связанные с лечением граждан Узбекистана. "Все они работают легально и имеют трудовые соглашения", - отметили в министерстве.

"С руководством предприятия и медицинских учреждений, куда помещены наши соотечественники, установлены рабочие контакты, ситуация взята на контроль", - добавили в МИД Узбекистана.