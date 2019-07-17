Игрок немецкого клуба умер во время тренировки

Игрок немецкого клуба шестого дивизиона страны «Дессауэр 97» умер во время тренировки, сообщает пресс-служба клуба, пишет «Газета.ру».

Штефану Хаберману было 30 лет.

«Это очень грустная новость для нас. Вряд ли можно описать это словами. Выражаем соболезнования родным и близким в такое трудное для них время», — говорится в сообщении команды.

Сообщается, что футболисту стало плохо во время тренировки 16 июля. Причина смерти все еще неизвестна.

20 июля был запланирован товарищеский матч. Однако руководство «Дессауэр 97» решил отменить его в связи с трагедией.