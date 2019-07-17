МИД Ирана о нападении на турецких дипломатов в Эрбиле

Тегеран решительно осуждает террористическое нападение на сотрудников генконсульства Турции в иракском Эрбиле, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

Он также выразил соболезнования правительству и народу Турции, семьям жертв в связи с произошедшим, говорится на сайте МИД Ирана.

"Терроризм является страшным явлением, которое нанесло значительный ущерб странам региона. Единственный путь противодействия ему – это совместная борьба международного сообщества с террористическими группировками", - сказал Мусави, отметив, что необходимо положить конец политической, финансовой и идеологической поддержке террористов.