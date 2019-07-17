В Донбассе согласовали бессрочное перемирие

Контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины согласовала бессрочное перемирие в Донбассе, сообщает ТАСС.

По словам спецпредставителя председателя Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Мартина Сайдика, перемирие начнется в день досрочных парламентских выборов в Украине, 21 июля в 00 часов 01 минуту по киевскому времени. При этом перемирие будет «всеобъемлющим, устойчивым и бессрочным», отмечает представитель ОБСЕ.

Полпред России в контактной группе Борис Грызлов, комментируя достижение договоренностей, отметил, что контактной группе также удалось согласовать «дополнительные меры по повышению эффективности соблюдения режима прекращения огня».