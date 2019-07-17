Помпео об убийстве турецкого дипломата в Ираке

Госсекретарь США Майкл Помпео назвал в среду актом немотивированного насилия убийство турецкого дипломата и сопровождавшего его иракца в провинции Эрбиль. Соответствующее письменное заявление шефа американской дипломатии распространил Госдепартамент, передает ТАСС.

"Мы самым решительным образом осуждаем нынешнее нападение в Эрбиле, где был убит по меньшей мере один турецкий дипломат. Не может быть никаких оправданий таким актам немотивированного насилия", - отметил госсекретарь.

"США подтверждают свою приверженность поддержке правительства и народа Турции и Ирака", - заключил Помпео.