Гурбан Гурбанов: «Албанцы защищались всей командой и получали от этого удовольствие»

«Благодарю моих футболистов, они сегодня играли терпеливо, сделали то, что нужно, - говорит главный тренер. – Соперник был сложным. «Партизани» защищался всей командой и получал от этого удовольствие. Помимо этого, албанцы использовали скоростные контратаки. Но наши футболисты сделали все для достижения цели.

Также должен отметить потрясающую поддержку, благодарю наших болельщиков.

После нулевой ничьи в Албании нас критиковали? Я не сталкивался с критикой, если честно. Да, мы пока не набрали кондиций. У игроков разный уровень подготовки. Мы это видим и принимаем. Некоторые наши легионеры поздно присоединились к нам. Тренировки – это одно, а игры – другое. Мы должны быть терпеливыми, чтобы футболисты набрали свою форму.

Травма Бадави Гусейнова? Возможно, пропустит еще несколько игр. Но это не должно стать для нас проблемой. Наш новобранец Реррас Фаисал играет и на правом краю обороны, и на левом. Это дает нам возможность при необходимости передвинуть Максима Медведева в центр обороны.

Сегодня хромала реализация? Конечно, хотим использовать больше моментов, но надо отметить, что защитники и вратарь соперника играли сегодня очень самоотверженно.

Только в последние минуты матча пошел атакующий футбол. В целом мы старались всю игру быть очень внимательными.

Как оцениваю игру новичка Айлтон? Он сыграл нормально, но пока далек от своей лучшей формы. И игровой практики у него давно не было. Однако несмотря на это, его опыт сказал свое слово. Айлтон сыграл неплохо, но должен быть еще лучше».

Во время пресс-конференции стало известно, что следующим соперником «Карабаха» стал «Дандолк».

«Пока рано что-то говорить об ирландском клубе, - говорит Гурбан Гурбанов. - Надо добыть больше информации. Но уже ясно, что будет сложно. Нас ждет долгое путешествие в Ирландию, а это всегда сопровождается усталостью у игроков. Постараемся пройти «Дандолк» и выйти в 3-й раунд».