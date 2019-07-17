Ученые нашли связь между телевизором и депрессией

Канадские ученые выяснили, что просмотр телевизора и использование соцсетей провоцируют развитие депрессии у подростков. Об этом пишет JAMA Pediatrics.

В социальных медиа и телевизионных передачах дети часто видят образы более благополучных сверстников, что понижает их самооценку и приводит к ухудшению настроения.

При этом, чем больше времени подростки проводят в социальных сетях и перед телевизором, тем серьезнее у них становятся симптомы депрессии.

Исследователи также отметили, что видеоигры и использование компьютера не влияют на настроение подростков.