Анкара о решении США по F-35

Министерство иностранных дел Турции обратилось в четверг к Соединенным Штатам с призывом отказаться от решения об исключении республики из программы по созданию истребителей пятого поколения F-35. В распространенном заявлении внешнеполитического ведомства данный шаг Вашингтона называется ошибочным, передает ТАСС.

«Этот односторонний шаг не соответствует духу альянса и не имеет какого-либо законного основания. США оставили без ответа наше предложение о создании совместно с НАТО рабочей группы по С-400, это указывает на то, что США не стремятся добросовестно решить эту проблему. Мы предлагаем США исправить эту ошибку, которая нанесет непоправимый вред нашим стратегическим отношениям», - отмечается в коммюнике.