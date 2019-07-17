Российский олигарх захватил американский рынок марихуаны

Крупнейшая американская компания по производству марихуаны и медицинских препаратов на ее основе Curaleaf купила самого крупного частного оператора на рынке каннабиса GR Companies. Сумма сделки составила 875 миллионов долларов. Об этом говорится в сообщении на сайте Curaleaf, пишет «Лента.ру».

Сделка позволила Curaleaf расширить присутствие на американском рынке с 12 до 19 штатов. После расширения компания потенциально увеличивает клиентскую базу до 177 миллионов человек. Кроме того, контроль над GR Companies укрепил позиции Curaleaf в качестве самой крупной в мире компании по производству марихуаны по объему выручки и в качестве самой большой американской компании по производству каннабиса.

В конце прошлого года стало известно, что Curaleaf вышла на канадскую биржу. Компании удалось привлечь 400 миллионов долларов и достичь капитализации в четыре миллиарда, что сделало ее крупнейшим игроком рынка.

Основным владельцем Curaleaf является российско-американский бизнесмен, акционер «Ренессанс Страхования» и бывший глава телеканала НТВ и холдинга «Газпром Медиа» Борис Йордан. Он вложился Curaleaf в 2017 году.